نائب: البرلمان في سبات تام منذ جلسة منح الثقة للحكومة

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البرلمان ومنذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في السابع من الشهر الحالي وهو في سبات تام رغم ما يمر به البلد من أوضاع سياسية وأمنية وصحية واقتصادية".وأضاف الشمري، أن "الأوضاع لا تحتمل كل هذا السبات خاصة وأن الحكومة وباول جلسة لها قررت الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب والامور الأساسية وهذا يتطلب تشريعا برلمانيا سريعا"، مبينا ان "الجميع كان ينتظر الدعوة لجلسة من أجل ذلك ولكن دون جدوى".

وتابع، أن "الظروف الطارئة الأخرى كتفشي فايروس كورونا وعودة داعش بعملياته الإرهابية وحرق الأراضي الزراعية والتأثير السلبي لبدء تركيا ملء لسد اليسو كانت تتطلب عقد جلسة ينتظرها الشعب لمعرفة رأي وعمل ممثليه تجاه هذه التطورات".



واختتم الشمري بيانه بالقول إن "هذا السبات النيابي لايخدم دور السلطة التشريعية في المسار الشعبي والسياسي وستكون تأثيراته السلبية ضعفا لدوره في واقع البلد".