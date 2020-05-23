نائب: كركوك لم تشهد إنشاء أية محطة كهرباء منذ 2003

وقال طه في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وضع محافظة كركوك من حيث مستوى تجهيزها بالطاقة الكهربائية سيء جداً، وساعات الانقطاع وصلت إلى 17 ساعة في اليوم مقارنة بالمحافظات الأخرى".

وأضاف، أن "حصة محافظة كركوك أقل بكثير من باقي المحافظات على صعيد مستوى تجهيزها بالطاقة الكهربائية، وبالتالي فأن المواطنين في المحافظة في حالة سخط شديد جراء أزمة الكهرباء الحالية".



وتابع، أنه "منذ عام 2003 ولغاية اليوم لم يتم إنشاء أية محطة كهرباء في المحافظة فضلا عن عدم اصلاح وحدات التوليد المتضررة والخارجة عن العمل والتي تقع في مناطق ملا عبدالله والدبس وتازه خورماتو".

واشار طه وهو نائب عن كركوك، إلى "وجود هدر في الطاقة الكهربائية بالمحافظة، وعلى وزير الكهرباء التدخل بشكل فوري وإعادة النظر في ملف تجهيز المحافظة بالكهرباء".