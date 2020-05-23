بومبيو يدعو الكاظمي لاجراء اصلاحات حقيقية

دعا وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اجراء اصلاحات حقيقية. وقالت الخارجية الاميركية في بيان تابعته الخليج 365، إن "وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة الاقتصادية في العراق، والحوار الاستراتيجي المقبل بين الولايات المتحدة والعراق".



واضاف ان "الوزير حث رئيس الوزراء الكاظمي على متابعة الإصلاحات الحقيقية أثناء عمله مع المؤسسات الدولية لتقديم المساعدة المالية للعراق".

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