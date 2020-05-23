بالفيديو اعتقال قرداش ضربة قوية لداعش

ما أن أعلن جهاز المخابرات العراقي إلقاء القبض على الارهابي عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حتى تصدر النبأ المشهد الأمني في العراق وواجهة وكالات الانباء في العالم..هذا الاعلان جاء في وقت تواصل فيه القوات العراقية ملاحقة عناصر التنظيم في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى ما يعطي مزيدا من الدعم المعنوي للقوات الامنية هناك بعد سلسلة من التعرضات التي استهدفت مؤخراً الجيش والحشد الشعبي والمواطنين في تلك المحافظات.ويعتبر قرداش من المقربين للزعيم الجديد عبد الله قرداش، الذي يعتقد أنه تولى زعامة التنظيم تحت اسم أبو إبراهيم القريشي الهاشمي بعد مقتل البغدادي

و يعد الارهابي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى عبد الناصر قرداش وهو من مواليد 1967 من مدينة تلعفر من القيادات البارزة في التنظيم التي تعرف بقيادات الصف الأول.. وبحسب خبراء امنيين فإن عبد الناصر قرداش يُعد ايضا صندوق أسرار التنظيم وتمكن اهميته في المعلومات التي يملكها بشأن قيادات التنظيم، وخطوطه .



مصادر امنية اشارت إلى أن عملية اعتقاله نفذت قبل أيام بتنسيق عالٍ من جهاز المخابرات العراقي وكان موجوداً لدى ما يسمى قوات سورية الديمقراطية في الجانب السوري وجرى تسلمه بناء على تنسيق مسبق.

انتمى قرداش لتنظيم القاعدة في محافظة نينوى عام 2007 وعمل بصفة اداري بولاية الجزيرة لغاية نهاية العام حيث شغل منصب والي الجزيرة وخلال فترة توليه المنصب قام بعدد من العمليات الارهابية استهدفت القوات العراقية والمدنيين

ثم كلف من قبل والي الشمال بالعمل نائباً له وبامر من الارهابي أبو عمر البغدادي تم تكليفه بشغل منصب والي ولايات الشمال ( جنوب الموصل والموصل والجزيرة وكركوك )

وفي نهاية عام 2011 التقى بالارهابي ابو بكر البغدادي في اطراف محافظة بغداد وكلفه بشغل منصب امير التصنيع والتطوير .. ثم ارسله الى سوريا وعمل مصانع اسلحة ومتفجرات وكواتم لتجهيز الولايات بها حيث قابل البغدادي اكثر من مئة مرة .ثم كلف بمنصب والي الشرقية ( الحسكة ودير الزور والرقة ) وبعد اعلان خلافة داعش كلف بمناصب عديدة حتى اصبح نائباً البغدادي .

