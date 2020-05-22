الحلبوسي يوجه دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب أجرى اتصالاً بشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، قدَّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأبدى الحلبوسي بحسب البيان، "كل التقدير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف"، موجِّهاً دعوة إلى الطيب "لزيارة العراق".



من جانبه، وعد شيخ الأزهر بـ "تلبية الدعوة في أقرب وقت"، مؤكداً أن "زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة".