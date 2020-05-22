'القبض على سراق الحنطة'.. موجة سخرية على التواصل الاجتماعي بالعراق 'فيديو وصور'

تتواصل قضية اختفاء مئات الأطنان من الحنطة في مخازن مدينة النجف العراقية بالتفاعل، بعد إعلان هيئة النزاهة الجمعة فتح تحقيق مع مسؤولين ادعو أن الطيور هي من أكلتها.

وقالت الهيئة في بيان إن "التحقيقات ستشمل أربعة مسؤولين يعملون في سايلو (مخازن) النجف للحبوب"، مضيفة أن "كمية الحنطة المفقودة بلغت أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (330 ألف دولار أميركي)".

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن "أوامر صدرت بإعفاء مدير المخازن وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة".

وأثارت الحادثة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التي ضجت خلال اليومين الماضيين بصور وتعليقات كلها تتحدث عن طيور الحمام ودورها في القضية.

ونشر بعض المستخدمين على تويتر صورا لحمام برأس فيل أو ماعز للتعبير عن عدم اقتناعهم برواية المسؤولين في مخازن النجف.

كما نشر آخرون صورة مجموعة حمام وهو يتحدث ويؤكد انه لم يأكل الحنطة.

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وأجرى مستخدم عملية حسابية بسيطة أظهرت أنه في حال التصديق بالرواية الرسمية فهذا يعني أن هناك نحو 1.5 مليون طير شارك في "أكل الحنطة".

فيما نشر آخرون مقطعا مصورا يظهر قيام شخص بإدخال مجموعة من طيور الحمام إلى غرفة، وكتبوا عليه "تم القبض على سراق الحنطة".

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد إداري ومالي وضع البلد في المرتبة الـ 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية صدر عام 2019.

وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال البلد الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.