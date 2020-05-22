الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، رصد 6088 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية، مسجلة أعلى معدل يومي.
وأشارت إلى "تسجيل وفاة 184 حالة بمرض كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 3583 ضحية، في حين بلغ عدد حالات التعافي 48533 حالة".
ولا تزال ماهاراشترا الولاية الأكثر تضررا في الهند، مسجلة أكثر من 41 ألف حالة بعد أن أضافت أكثر من ألفي إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفع عدد القتلى في الولاية إلى 1454 وهو أعلى مستوى في البلاد.
وتحتل الهند المرتبة الحادية عشرة بين الدول صاحبة أكثر الحالات المؤكدة في العالم.
وقد خففت نيودلهي من إغلاقها على الصعيد الوطني لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، ومنحت الولايات المزيد من القوة لتحديد المرحلة التالية من إعادة الفتح، فيما سوف تستأنف بعض الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من يوم الاثنين.
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