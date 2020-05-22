النجف تعلن الموقف الوبائي في المحافظة اليوم

اعلنت محافظة النجف، الجمعة، عن الموقف الوبائي في المحافظة اليوم.

وقال المحافظ رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابة واحدة في المحافظة".

ودعا الياسري "ابناء النجف الى الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع"، لافتا الى ان "اللتزام بالتوصيات الصحية سيخلصنا نهائيا من الوباء".