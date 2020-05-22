اعلنت محافظة النجف، الجمعة، عن الموقف الوبائي في المحافظة اليوم.
وقال المحافظ رئيس خلية الأزمة لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابة واحدة في المحافظة".
ودعا الياسري "ابناء النجف الى الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع"، لافتا الى ان "اللتزام بالتوصيات الصحية سيخلصنا نهائيا من الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر النجف تعلن الموقف الوبائي في المحافظة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.