تسجيل تسع وفيات و955 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، عن تسجيل تسع حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى تعافي 310 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان، ان "إجمالي حالات الوفاة وصلت إلى 138 و19564 إصابة و5515 حالة شفاء". وأوضحت أنه "من بين المصابين الجدد 139 مواطنا كويتيا و196 مقيما مصريا و318 مقيماً من الجنسية الهندية و111 من بنغلاديش والآخرين من جنسيات أخرى".

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