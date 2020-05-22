بيوم واحد .. 1263 وفاة و25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أفادت جامعة أمريكية، الجمعة بتسجيل 1263 وفاة و25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الخميس. وقالت جامعة "جونز هوبكنز" في بيان لها إن "الولايات المتحدة الاميركية سجلت 1263 وفاة و25294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الخميس".

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