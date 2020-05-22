مع حلول عيد الفطر.. السفير الكندي يصنع الكليجة العراقية 'فيديو'

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو للسفير الكندي وهو يصنع المعجنات العراقية "الكليجة". وبحسب ما ذكره الناشطون فأن "السفير الكندي في العراق أولريك شانون قام بصنع الكليچة العراقية، مع اقتراب عيد الفطر".

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