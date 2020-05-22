طقس العيد.. عواصف ترابية وانخفاض للحرارة

وقالت في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، ان طقس يومي غدا السبت وبعده الأحد سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الوسط والشمال، ويكون صحواً في الجنوب مع حدوث فرصة لعواصف ترابية وانخفاض للحرارة الأحد.وأوضحت ان "طقس الأثنين المقبل سيكون صحواً في الوسط وغائماً مع تساقط زحات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في الشمال وغائم جزئياً في الجنوب مع انخفاض للحرارة في عموم المناطق، مشيرة الى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع للحرارة في الوسط والشمال، وفي الجنوب غائم جزئياً والحرارة ترتفع بضع درجات.

وتنشر الخليج 365 ادناه الجداول التي اعدتها هيئة الانواء الجوية والخاصة بطقس الايام المقبلة: