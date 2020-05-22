طقس العيد.. عواصف ترابية وانخفاض للحرارة

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توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد التي يصادف فيها أولى أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، ان طقس يومي غدا السبت وبعده الأحد سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الوسط والشمال، ويكون صحواً في الجنوب مع حدوث فرصة لعواصف ترابية وانخفاض للحرارة الأحد.
وأوضحت ان "طقس الأثنين المقبل سيكون صحواً في الوسط وغائماً مع تساقط زحات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في الشمال وغائم جزئياً في الجنوب مع انخفاض للحرارة في عموم المناطق، مشيرة الى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع للحرارة في الوسط والشمال، وفي الجنوب غائم جزئياً والحرارة ترتفع بضع درجات.
وأوضحت ان "طقس الأثنين المقبل سيكون صحواً في الوسط وغائماً مع تساقط زحات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في الشمال وغائم جزئياً في الجنوب مع انخفاض للحرارة في عموم المناطق، مشيرة الى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع للحرارة في الوسط والشمال، وفي الجنوب غائم جزئياً والحرارة ترتفع بضع درجات.
وتنشر الخليج 365 ادناه الجداول التي اعدتها هيئة الانواء الجوية والخاصة بطقس الايام المقبلة:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.