القبض على ٥٥ شخصا مخالفا لحظر التجوال في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تم القبض على ٥٥ شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال".

وأضات، أنه تم ايضا " القبض على ١٣٥ متسولا، وضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد (٣)، والقبض على مخمورين عدد(٣) يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (٨٦)".