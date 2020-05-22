القبض على ٥٥ شخصا مخالفا لحظر التجوال في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، القبض على ٥٥ شخصا مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال والقبض على ١٣٥ متسولا في العاصمة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تم القبض على ٥٥ شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال".
وأضات، أنه تم ايضا " القبض على ١٣٥ متسولا، وضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد (٣)، والقبض على مخمورين عدد(٣) يعترضون سبيل المارة، فضلا عن ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (٨٦)".
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