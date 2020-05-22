300 ألف بنغلاديشي دخلوا العراق من دون تراخيص

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة حكومية، إن الوزارة ومن خلال متابعتها للعمالة الاجنبية في البلاد رصدت وجود اكثر ٣٠٠ الف عامل من دولة بنغلاديش دخلوا البلد من دون تراخيص او موافقات رسمية.واكد ان الوزارة اوعزت الى الجهات المعنية بمنع دخول العمالة البنغلاديشية مجددا الى البلاد لكثرة اعدادهم ومنافستهم للعمالة المحلية، لاسيما في ظل وجود الازمة التي يمر بها البلد بارتفاع اعداد البطالة وعدم توفر فرص عمل في السوق المحلية مما يثقل ذلك عبء الاقتصاد المحلي.

وأفاد مصدر سياسي، في وقت سابق، بأن العمالة الاجنبية بالعراق احد اسباب استنزاف العملة الصعبة، مبينا ان هناك جانبا من الفساد المالي في عملية استقدام العمالة.



وقال المصدر ان "فوضى العمالة الأجنبية في العراق عبر الاستقدام العشوائي أحد أسباب استنزاف العملة الصعبة ونقلها إلى الخارج"، مبينا أن "أصحاب الشركات والمعامل اصبحوا يفضلون العامل الأجنبي الآسيوي على المحلي كونه أقل كلفة".

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق، عن عدد العمال الأجانب في العراق، وقالت في بيان لها إن "عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الشركات الأجنبية العاملة بالعراق يزيد عن 750 ألف عامل، خلافا لما ذكرته منظمة العمل الدولية في تقارير سابقة لها"، إلا أنها لم تحدد حجم الزيادة.

