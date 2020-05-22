الولايات المتحدة تنكس الاعلام حدادا على ضحايا كورونا

وفي تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي على صفحته الخاصة في "تويتر"، استجاب فيها لدعوة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، طالبوا فيها ترامب بخفض الأعلام بمجرد وصول الولايات المتحدة إلى رقم 100 ألف حالة وفاة، باعتباره سيمثل حالة من الحزن الوطني على الضحايا.ليعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتم تنكيس الأعلام بدءا من الاثنين المقبل.

وبحسب آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا لـ1,577,287 إصابة، فيما توفي نحو 94702 شخصا.

