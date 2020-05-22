أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بتنكيس الأعلام الوطنية لمدة ثلاثة أيام في جميع المباني الفيدرالية في البلاد، حدادا على ضحايا فيروس "كورونا".
وفي تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي على صفحته الخاصة في "تويتر"، استجاب فيها لدعوة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، طالبوا فيها ترامب بخفض الأعلام بمجرد وصول الولايات المتحدة إلى رقم 100 ألف حالة وفاة، باعتباره سيمثل حالة من الحزن الوطني على الضحايا.
ليعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتم تنكيس الأعلام بدءا من الاثنين المقبل.
وبحسب آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا لـ1,577,287 إصابة، فيما توفي نحو 94702 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تنكس الاعلام حدادا على ضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.