أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقبض على متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في محافظة كربلاء.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من شرطة كربلاء القت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، القبض على متهمين اثنين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في حي الرمضان بالمحافظة قبل أيام.
واضاف المصدر، أن القوة اقتادت المتهمين الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لاحالتهما الى القضاء، مشيرا الى أن عملية القبض تمت وفق معلومات امنية دقيقة.
وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بأن مسلحين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل صاحبة الصالون، في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين وسط مدينة كربلاء، وقاموا بقتلها.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهمين شاركا بقتل صاحبة صالون تجميل في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.