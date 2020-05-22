محافظ نينوى يلزم دوائر المحافظة بازالة الحشائش من محيط دوائرهم

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، دوائر المحافظة ومؤسساتها بازالة الادغال والحشائش من محيط دوائرهم تجنبا من حدوث حرائق.

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن محافظ نينوى نجم الجبوري وجه قسم ادارة الكوارث بالزام كوادر دوائر المحافظة ومؤسساتها كافة والوحدات الادارية التابعة لها بازالة الادغال والحشائش من محيط دوائرهم بالاضافة الى مخيمات النازحين".



واضاف ان التوجيه، جاء "حرصا على تجنب اي حوادث كالحرائق والتماس الكهربائي وغيرها ومع ارتفاع درجات الحرارة".

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