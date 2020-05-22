فيسبوك يغير طريقة عمله بشكل دائم!

وأضاف مارك زوكربيرغ في حديث للموظفين بث على الهواء يوم أمس الخميس، أن أكبر شبكة اجتماعية في العالم، ستبدأ "بفتح باب التوظيف عن بعد".

وتوقع أن يعمل حوالي نصف قوتها العاملة عن بعد على مدى السنوات الـ15 القادمة.

