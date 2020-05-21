اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة الحالية هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة، وفيما اشار الى أن للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي، كشف عن احباط هجمة "ارهابية".
وقال الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام"، مشيراً الى أن "الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة".
وأضاف "للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه"، مشدداً بالقول "أننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال".
ودعا الكاظمي الى "بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين"، كاشفاً عن "أحباط (غزوة) إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي القينا عليه القبض مؤخرا".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.