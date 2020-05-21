كمامات وإجراءات وقائية.. أجواء تدريبات ريال مدريد بحضور الرئيس 'صور'

وعاد ريال مدريد منذ أسبوعين إلى التدريبات استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي والمباريات الرسمية في شهر يونيو المقبل بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19.

وظهر بيريز من خلال الصور التي انتشرت منذ قليل وقامت صحيفة "El Espanol" بعرضها وهو يرتدي كمامة وقفازات طبية لمتابعة جميع اللاعبين والتحدث معهم ومع المدرب، زين الدين زيدان.



ويتدرب ريال مدريد في الوقت الحالي في مجموعات تتكون من 10 لاعبين على حد أقصى ضمن بروتوكول وزارة الصحة الإسبانية، لتفادي تعرض اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو العاملين للإصابة بالفيروس اللعين.

حتى الآن، الموعد المقترح من قبل رابطة الأندية الإسبانية لاستئناف مباريات الدوري الإسباني هو 12 حزيران المقبل، ولكن لا يوجد قرار رسمي حول هذا الموعد من قبل الحكومة.