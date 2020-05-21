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2020-05-21 | 15:18
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وظهر بيريز من خلال الصور التي انتشرت منذ قليل وقامت صحيفة "El Espanol" بعرضها وهو يرتدي كمامة وقفازات طبية لمتابعة جميع اللاعبين والتحدث معهم ومع المدرب، زين الدين زيدان.
ويتدرب ريال مدريد في الوقت الحالي في مجموعات تتكون من 10 لاعبين على حد أقصى ضمن بروتوكول وزارة الصحة الإسبانية، لتفادي تعرض اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو العاملين للإصابة بالفيروس اللعين.
حتى الآن، الموعد المقترح من قبل رابطة الأندية الإسبانية لاستئناف مباريات الدوري الإسباني هو 12 حزيران المقبل، ولكن لا يوجد قرار رسمي حول هذا الموعد من قبل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر كمامات وإجراءات وقائية.. أجواء تدريبات ريال مدريد بحضور الرئيس 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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