'صقر' يغادر الكويت خوفاً من الإعدام ليحلق في سماء الكرة العراقية

وقال عجيل في حديث لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، إنه "ولدت عام 1993 في الكويت وبعد عامين قررنا العودة العراق بسبب الخوف من المشاكل السياسية آنذاك".

وأضاف "حين خرج الجيش العراقي من الكويت، بدأت الحكومة الكويتية بتصفية من كان يتعاون مع الجيش العراقي والحكم عليهم بالإعدام، نحن لم نعمل شيئاً أيام الغزو، لكن الخوف من تشابه الأسماء او الوشاية، دفعنا الى مغادرة البلاد والعودة الى بغداد".



وأوضح أن "مسألة تواجدي في الكويت سببت لي مشكلة مع منتخب الناشئين بقيادة المدرب حسن احمد، فبعدما استدعاني المدرب، قرر ابعادي من تشكيلة المنتخب بسبب تخوفه من المشاكل خاصة وان المنتخب الكويتي كان منافساً لنا في المجموعة آنذاك".

وتابع "لم اكن احمل الجنسية الكويتية عندما كنت في الكويت، كوني من (البدون) وكان ابي يعمل في حرس القوات الخاصة، ايضاً جدي كان ضابطاً، لم تكن هناك شروط لمنح الإقامة في الكويت حينها".



وأضاف عجيل، "لو بقيت في الكويت حينها، لربما كنت اليوم حارساً للمنتخب الأزرق، خاصة وان ابي كان حارساً لنادي الكويت في السابق".

صقر لعب للعديد من الأندية العراقية من بينها القوة الجوية والمثنى والميناء وامانة بغداد (فريقه الحالي) ومثل منتخبات الفئات العمرية والمنتخب الوطني.

برنامج "3-1" يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.