إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي في تكساس

أكدت البحرية الأمريكية اليوم الخميس ورود تقارير عن حادث إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي في ولاية تكساس.

وأعلنت البحرية في بيان لها أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده، مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث.





وذكرت إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع، مؤكدة أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.

ولم تقدم البحرية الأمريكية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.