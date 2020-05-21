أكدت البحرية الأمريكية اليوم الخميس ورود تقارير عن حادث إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي في ولاية تكساس.
وأعلنت البحرية في بيان لها أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده، مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث.
وذكرت إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع، مؤكدة أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.
ولم تقدم البحرية الأمريكية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي في تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.