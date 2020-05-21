إيران: إصابة 10 آلاف عامل في قطاع الصحة بفيروس كورونا

نقلت وكالة "العمال" الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة، اليوم الخميس، قوله إن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.
يأتي ذلك، بعدما قالت وزارة الصحة الإيرانية في أبريل الماضي، إن ما يربو على 100 من العاملين في الصحة توفوا بالمرض، ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن حالات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة.
وقال التلفزيون الرسمي إن وزير الصحة سعيد نمكي ناشد السكان اليوم تجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.
وأضاف أن "حوالي 90 % من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدا علي وعلى زملائي السيطرة عليه".
وقال التلفزيون الرسمي إن وزير الصحة سعيد نمكي ناشد السكان اليوم تجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.
وأضاف أن "حوالي 90 % من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدا علي وعلى زملائي السيطرة عليه".
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