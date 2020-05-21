التربية تنفي وجود وثائق مزورة تعود للنائب زياد الجنابي

ردت وزارة التربية، اليوم الخميس، على انباء افادت بوجود وثائق مسربة لعضو البرلمان النائب زياد طارق . وقالت الوزارة في بيان، ان المعلومات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة حول وجود وثائق مزورة مدعى صدورها للنائب زياد طارق عبد الله ، حيث وبعد الاستعلام من المديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ الاولى ، تبين ان الوثائق المنسوبة الى السيد النائب صحيحة وخالية من التلاعب .



وأوضحت الوزارة في بيان لها انه بموجب اللجنة المشكلة من قبل المديرية ذاتها وكتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، فضلا عن تأكيد كتاب المفتش العام تبين صحة وثائق النائب .

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