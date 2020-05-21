النزاهة توضح تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائممقام قضاء سامراء، مبينةً أن القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أصدرت قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات" .



وأشارت الدائرة، إلى أن "قرار المحكمة جاء؛ بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية".



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