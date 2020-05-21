نجم أسود الرافدين يشارك بحملة الآسيوي التوعية لمواجهة كورونا

صفاء ما يزال متواجداً في روسيا ويستعد لاستئناف الدوري الروسي الممتاز في الـ21 من شهر حزيران المقبل بعد توقفه منذ اذار الماضي كباقي البطولات الأخرى.

وانتقل هادي إلى كريليا سوفيتوف خلال شهر شباط الماضي قادماً من نادي الشرطة، ويعد أول لاعب عراقي يلعب في الدوري الروسي.

