كورونا تكلف شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار

اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا ستكلف شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار.
وقال، في بيان، إن شركات الطيران في أفريقيا ستخسر إيرادات بقيمة ستة مليارات دولار هذا العام بسبب جائحة فيروسي كورونا، وشركات الطيران بالشرق الأوسط ستخسر إيرادات بقيمة 24 مليار دولار.
و أضاف الاتحاد أن رحلات الطيران المغادرة في أفريقيا والشرق الأوسط انخفضت 95 بالمئة في نهاية الربع الأول مقارنة مع أول يناير كانون الثاني 2020، مشيرا الى أن مطار دبي الدولي يجمد الزيادات في رسوم الطيران لعام 2020.
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