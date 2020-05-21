علاوي منتقداً الصحة العالمية: لا نستطيع وضع مستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة

وأضاف علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لا نستطيع وضع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة".

وكشف علاوي، أنه خلال الاجتماع الاخير لمجلس العلاقات العربية والدولية مع الامين العام لجامعة الدول العربية، "بمقترحٍ لتشكيل الوكالة العربية للصحة لتكون خلية ازمة واستشعار مختصة بدعم الصحة في البلدان العربية"، موضحاً ان "الامانة العامة للجامعة اخذت بهذا المقترح وسيتم العمل عليه بعد استحصال موافقات الدول العربية" .



وشدد علاوي، على "ضرورة الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوقائية ودعم الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المجاهدة والحكومة للحد من انتشار الفايروس كورونا كخيارٍ وحيد لتجاوز هذه الازمة".