مقتل واصابة ثلاثة بهجوم لـ'داعش' على جزيرة الكرمة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عناصر "داعش" هاجموا قوة امنية في جزيرة الكرمة ما ادى الى مقتل واصابة ثلاثة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا قوة امنية مرابطة في جزيرة الكرمة شمال مدينة الكرمة ١٣كم شرق الفلوجة، ما ادى الى مقتل احد عناصر الحشد العشائري واصابة جنديين بجروح".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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