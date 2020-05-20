لجنة الصحة والسلامة تناقش إجراءات مكافحة كورونا وتطورات الموقف الصحي

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقت جلستها التاسعة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى بحث جدول أعمالها حول إجراءات مكافحة جائحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات ومستوى الإلتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الإلتزام في عدد من المناطق".وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "على الإلتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام"، داعيا لـ"تعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".وتابع البيان، أن "المجلس استمع لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية".

وأوضح، أن "اللجنة العليا ناقشت عددا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية".