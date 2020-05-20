لجنة الصحة والسلامة تناقش إجراءات مكافحة كورونا وتطورات الموقف الصحي

ناقشت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، إجراءات مكافحة كورونا وتطورات الموقف الصحي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "على الإلتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام"، داعيا لـ"تعاون الجميع لتجنب تزايد وانتشار خطر الإصابات وتعريض النظام الصحي للمزيد من الضغوط تفوق طاقته التصميمية، وتؤثر على التمكن من تقديم الخدمات العلاجية للحالات الاخرى، من أمراض مزمنة وغيرها".
وتابع البيان، أن "المجلس استمع لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات، وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفيروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية".
وأوضح، أن "اللجنة العليا ناقشت عددا من القضايا التنظيمية ومنح التسهيلات لدخول المواد والمعدّات اللازمة لإحدى المحطات الكهربائية شرط خضوعها لإجراءات الوقاية الصحية، ومنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية لتوفرها بكميات كبيرة في السوق المحلية".
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