مصدر: نواب عن البصرة يصرون على ترشيح الساعدي للنفط وكتل ترفض

افاد مصدر سياسي، الاربعاء، بأن نواباً عن محافظة البصرة يصرون على ترشيح زيدون الساعدي لمنصب وزير النفط، مشيراً الى أن كتلاً سياسية ترفض ذلك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك نواباً يصرون على ترشيح زيدون الساعدي لمنصب وزير النفط"، مبينا ان "الساعدي هو ليس اختصاصا للمنصب".
واضاف ان "كتل سياسية ترفض ترشيح هذا الشخص لمنصب مهم"، مشيرا الى ان "هذه الكتل هددت بعدم التصويت على الساعدي في حال اصر البعض على ترشيحه".
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