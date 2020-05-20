أعلنت الحكومة الايطايلة، الاربعاء، عن السماح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من الثالث من حزيران المقبل. ونقلت وكالة سكاي نيوز خبرا عالا مفاده إن "إيطاليا تسمح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 حزيران".

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