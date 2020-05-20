الصجري: دور البرلمان أصبح يعنى بالصفقات بين الأحزاب

اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري، الاربعاء، أن دور مجلس النواب أصبح حالياً يعنى بالصفقات بين الأحزاب، فيما أكد وجود مؤامرات تحاك ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الصجري في حديث لـ الخليج 365، إن "دور البرلمان اصبح كمعارض للسيارات وهو فقط يعنى بالصفقات بين الاحزاب"، مشدداً بالقول "لا اتهم النواب لان هم الضحية لرؤساء كتلهم".
وأضاف أن "الدورات السابقة للبرلمان كانت تمتاز بدور رقابي لا باس به لكن هذه الدورة بائسة والبرلمان وهرمه كان له دور في هذا الامر"، مشيراً الى أن "هناك أملاً بحكومة الكاظمي وانبه رئيس الوزراء بأن هنالك مؤمرات تحاك ضدك من جهات في رئاسة البرلمان".
وأضاف أن "الدورات السابقة للبرلمان كانت تمتاز بدور رقابي لا باس به لكن هذه الدورة بائسة والبرلمان وهرمه كان له دور في هذا الامر"، مشيراً الى أن "هناك أملاً بحكومة الكاظمي وانبه رئيس الوزراء بأن هنالك مؤمرات تحاك ضدك من جهات في رئاسة البرلمان".
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