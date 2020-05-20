الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 شخصيات إيرانية بينها وزير

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 9 شخصيات إيرانية من بينها وزير.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سكاي نيوز عربية" انه تم "فرض عقوبات جديدة على 9 شخصيات إيرانية من بينها وزير الداخلية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، في (4 تشرين الثاني) الماضي، عقوبات جديدة على إيران، طالت ابن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وشخصيات إيرانية أخرى مقربة من علي خامنئي، إضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
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