المالكي لدرجال: الدولة تعول كثيراً على دور الشباب في البناء والتنمية

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن الدولة تعول كثيراً على دور الشباب في البناء والتنمية.
وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أن "الدولة تعول كثيرا على دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية"، داعياً الى "الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة بما يحقق أهداف الدولة في هذا الصدد".
من جانبه، استعرض درجال الواقع الرياضي وأهمية توفير الدعم لقطاع الرياضة وتهيأة الاجواء المناسبة لتطوير المؤسسات والبنى التحتية الرياضية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ويتناسب مع تاريخ البلد الرياضي وتطلعات الجماهير الرياضية.
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أن "الدولة تعول كثيرا على دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية"، داعياً الى "الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة بما يحقق أهداف الدولة في هذا الصدد".
من جانبه، استعرض درجال الواقع الرياضي وأهمية توفير الدعم لقطاع الرياضة وتهيأة الاجواء المناسبة لتطوير المؤسسات والبنى التحتية الرياضية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ويتناسب مع تاريخ البلد الرياضي وتطلعات الجماهير الرياضية.
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