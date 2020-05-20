المالكي لدرجال: الدولة تعول كثيراً على دور الشباب في البناء والتنمية

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أن "الدولة تعول كثيرا على دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية"، داعياً الى "الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة بما يحقق أهداف الدولة في هذا الصدد".

