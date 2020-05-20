محاولات بائسة يتكأ عليها تنظيم داعش الارهابي تتمثل بحرق المحاصيل الزراعية او استهداف القوات الامنية ومن ثم الهروب ، في محاولة منه لزعزعة الامن في البلاد
وفي الوقت نفسه تستنفر القطعات العسكرية كامل قواها لتطهير المناطق الصحراوية الممتدة عبر ثلاث محافظات غربية من الأوكار المختبئة.. فضلا عن مواصلة العمليات في محافظة ديالى،
فيما تنحسر الاستهدافات الداعشية في زرع عبوات ناسفة أو استهداف المواطنين والقوات الأمنية عن بعد وحرق المحاصيل الزراعية ومن ثم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي لرفع معنويات عناصرهم المنهارين.
الجماعات الارهابية تعي جيدا انها خاسرة في الحرب المباشرة العسكرية لا محالة ، وهو ما دفعها للتخفي في المناطق ذات التضاريس الوعرة ، من اجل اغتنام الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتها
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو القوات الامنية تشرع بتطهير اربع محافظات من بقايا داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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