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بالفيديو القوات الامنية تشرع بتطهير اربع محافظات من بقايا داعش

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محاولات بائسة يتكأ عليها تنظيم داعش الارهابي تتمثل بحرق المحاصيل الزراعية او استهداف القوات الامنية ومن ثم الهروب ، في محاولة منه لزعزعة الامن في البلاد
لا يزال خطر التنظيم الإرهابي قائماً في العراق، إذ يسعى "داعش" جاهداً لاستعادة قوته وترتيب صفوفه من استهداف المدنيين والعسكريين في بعض المناطق الرخوة امنيا... في وقت استغل فيه الارهابيون ظروف فيروس لزج أفراده في عمليات جديدة ، لعلها تثبت وجوده وترسم له خيط امل جديد يساعده على النهوض مجددا، وهذا ما يستبعده خبراء امنيون...

وفي الوقت نفسه تستنفر القطعات العسكرية كامل قواها لتطهير المناطق الصحراوية الممتدة عبر ثلاث محافظات غربية من الأوكار المختبئة.. فضلا عن مواصلة العمليات في محافظة ديالى،

فيما تنحسر الاستهدافات الداعشية في زرع عبوات ناسفة أو استهداف المواطنين والقوات الأمنية عن بعد وحرق المحاصيل الزراعية ومن ثم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي لرفع معنويات عناصرهم المنهارين.

الجماعات الارهابية تعي جيدا انها خاسرة في الحرب المباشرة العسكرية لا محالة ، وهو ما دفعها للتخفي في المناطق ذات التضاريس الوعرة ، من اجل اغتنام الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتها


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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