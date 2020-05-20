مصدر: كتل سياسية ترفض ترشيح الساعدي لوزارة النفط

افاد مصدر سياسي، الاربعاء، بأن كتلا سياسية ترفض ترشيح زيدون الساعدي لوزارة النفط.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك مساع لترشيح زيدون الساعدي لمنصب وزارة النفط، مبينا ان "الساعدي هو ليس اختصاص للمنصب".
واضاف ان "اغلب الكتل السياسية ترفض ترشيح هذا الشخص لمنصب مهم كوزير النفط"، مشيرا الى ان "هذه الكتل هددت بعدم التصويت على الساعدي في حال اصر البعض على ترشيحه".
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