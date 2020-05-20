اتفاق عراقي فرنسي على تطوير التعاون في مجال التعليم الالكتروني

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير والوفد المرافق له".

ونقل البيان عن عبد الصاحب، تأكيده أن "العراق تربطه علاقات إيجابية مع الدول الصديقة ولاسيما فرنسا"، مثمنا "اهتمام السفارة الفرنسية في بغداد بتطوير الاتفاقات العلمية بين الجانبين في مجال الزمالات والمنح الدراسية بعد انحسار وباء كورونا وملف تصنيف الجامعات وتأهيل المجلات العلمية العراقية".



وأضاف، أن "تجربة التعليم الالكتروني في العراق فتحت نافذة مهمة مع دول العالم"، معربا عن "أمله بتطوير هذا الاتجاه مع الجامعات الفرنسية".

من جهته أكد السفير الفرنسي "أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالي"، مشيرا الى "دعم الرئيس الفرنسي للطلبة العراقيين وتنظيم سياقات التفاهم بين بغداد وباريس".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على تطوير آليات التعاون في مجال التعليم الالكتروني وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذي قدمه الجانب الفرنسي للجامعات العراقية".