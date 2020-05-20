حقوق الانسان للحكومة: ان لم تحققوا مجانية التعليم‬ بالرخاء فحافظوا عليه عند الشدة

خاطب عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاربعاء، الحكومة العراقية "ان لم تحققوا مجانية التعليم بالرخاء فحافظوا عليه عند الشدة".
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قرار تخفيض ١٠٪ فقط من الأجور الدراسية للمدارس الأهلية دليل واضح ان الحكومة العراقية لاتدرك حجم الأزمة الاقتصادية للبلد".
واضاف ان "نسبة الطلبة في المدراس الاهلية وهي ٦،٥٪ فقط في التعليم الابتدائي"، مخاطبا الحكومة بالقول "ان لم تحققوا مجانية التعليم في وقت الرخاء فحافظوا عليه عند الشدة على الاقل".
يذكر ان وزارة التربية قررت امس الثلاثاء، تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% ).
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