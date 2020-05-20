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اسعار نفط اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 28 دولاراً

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اعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، ان سعر سلة الأوبك اليومي سجل اعلى من 28 دولاراً للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 ان "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 28.21 دولار للبرميل الواحد".

واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 26.54 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".


وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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