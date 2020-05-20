اسعار نفط اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 28 دولاراً

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 ان "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 28.21 دولار للبرميل الواحد".

واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 26.54 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".



وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر).