اسعار نفط اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 28 دولاراً

اعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، ان سعر سلة الأوبك اليومي سجل اعلى من 28 دولاراً للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 ان "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 28.21 دولار للبرميل الواحد".
واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 26.54 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر).
واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 26.54 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر).
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