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إصابة أحد لاعبي المنتخب الوطني للبليارد بهجوم مسلح شرقي بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإصابة لاعب في المنتخب الوطني للبليارد بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على لاعب بالمنتخب الوطني للبليارد ضمن منطقة المشتل ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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