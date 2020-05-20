إصابة أحد لاعبي المنتخب الوطني للبليارد بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإصابة لاعب في المنتخب الوطني للبليارد بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على لاعب بالمنتخب الوطني للبليارد ضمن منطقة المشتل ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار".
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