أمانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير مدخل العاصمة الجنوبي

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، مباشرة دائرتي المشاريع وبلدية بغداد الجديدة بتطوير طريق الرستمية، الذي يعتبر أحد مداخل العاصمة الجنوبية ويربط العاصمة بغداد بمحافظة واسط. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة المشاريع ستقوم باعمال تتضمن توسعة الشارع من 10 متر الى 14 متراً لكل جانب مع صب مسار التوسعة وانشاء قالب وارصفة جانبية بالاضافة الى تطوير الجزرة الوسطية وتعلية المنهولات مع انشاء مشبكات امطار واعمال بنائية ومن ثم القشط والاكساء لكامل الطريق ذهاباً واياباً وحسب حدود امانة بغداد".



وأضافات، أن "دائرة بلدية بغداد الجديدة ستقوم بدورها بتطوير الارصفة الجانبية وعمل منظومه ري واحواض واستبدال التربة مع اعمال زراعة بالكامل وكذلك تطوير ساحة الجبهة بالكامل وانشاء نافورة باحدث التصاميم واعمال اخرى مختلفة تمثل تطوير متكامل لاحد مداخل العاصمة بغداد المهمة وبالجهد الذاتي وباسلوب التنفيذ المباشر".



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