اعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن ما يصل إلى 60 مليون شخص حول العالم قد يجدون أنفسهم في فقر مدقع بسبب وباء الفيروس التاجي.
وقال مالباس "تقديرنا هو أن ما يصل إلى 60 مليون شخص سيجدون أنفسهم مدفوعين إلى فقر مدقع، الأمر الذي سيقضي على كل التقدم الذي تحقق للقضاء على الفقر في السنوات الثلاث الماضية. توقعاتنا تظهر حلول ركود عميق".
ولفت المسؤول المالي الدولي إلى أن البنك الدولي يحاول عدم الوقوف جانبا، بمنح قروض لـ 100 دولة، كاشفاً أن البنك تعهد بمنح قروض بقيمة 160 مليون دولار حتى منتصف عام 2021.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن جهود البنك الدولي ليست كافية، داعيا البلدان الدائنة إلى الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، التي أعلنت وقفا لتسديد ديون عدد من البلدان النامية.
ولفت المسؤول المالي الدولي إلى أن البنك الدولي يحاول عدم الوقوف جانبا، بمنح قروض لـ 100 دولة، كاشفاً أن البنك تعهد بمنح قروض بقيمة 160 مليون دولار حتى منتصف عام 2021.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن جهود البنك الدولي ليست كافية، داعيا البلدان الدائنة إلى الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، التي أعلنت وقفا لتسديد ديون عدد من البلدان النامية.
كانت هذه تفاصيل خبر 'الفقر المدقع' يهدد عشرات الملايين في العالم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.