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'الفقر المدقع' يهدد عشرات الملايين في العالم بسبب كورونا

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اعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن ما يصل إلى 60 مليون شخص حول العالم قد يجدون أنفسهم في فقر مدقع بسبب وباء الفيروس التاجي.
وقال مالباس "تقديرنا هو أن ما يصل إلى 60 مليون شخص سيجدون أنفسهم مدفوعين إلى فقر مدقع، الأمر الذي سيقضي على كل التقدم الذي تحقق للقضاء على الفقر في السنوات الثلاث الماضية. توقعاتنا تظهر حلول ركود عميق".

ولفت المسؤول المالي الدولي إلى أن البنك الدولي يحاول عدم الوقوف جانبا، بمنح قروض لـ 100 دولة، كاشفاً أن البنك تعهد بمنح قروض بقيمة 160 مليون دولار حتى منتصف عام 2021.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن جهود البنك الدولي ليست كافية، داعيا البلدان الدائنة إلى الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، التي أعلنت وقفا لتسديد ديون عدد من البلدان النامية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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