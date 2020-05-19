الصحة العالمية: جائحة كورونا تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن المنظمة ستواصل قيادة الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن جائحة كورونا تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي.
وأعرب غيبريسوس عن شكره "لكثير من الدول الأعضاء، التي أبدت دعمها وتضامنها" بشأن جهود المنظمة لمكافحة الفيروس.
ورحب بـ "قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تمت الموافقة عليه من قبل كل الدول الأعضاء الـ194 الداعي إلى التقييم المستقل للرد الدولي على الجائحة، بما في ذلك أداء منظمة الصحة العالمية لكن مع عدم الاقتصار عليه".
وبين غيبريسوس: "نريد المساءلة أكثر من أي طرف آخر، سنواصل ضمان القيادة الاستراتيجية في مجال تنسيق الرد العالمي".
وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي كثير من الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.
وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية 30 يوماً لإجراء إصلاحات جوهرية، مهدداً بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.
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