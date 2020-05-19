العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل مجهول الهوية ومقيدة الايدي تم انتشالها من ضفاف نهر دجلة ضمن منطقة البوعيثة للتابعة لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار تعذيب واطلاق نار بمنطقة الرأس"، مبيناً أنه "تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي".

