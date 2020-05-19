أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من العثور على جثة رجل مجهول الهوية ومقيدة الايدي تم انتشالها من ضفاف نهر دجلة ضمن منطقة البوعيثة للتابعة لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار تعذيب واطلاق نار بمنطقة الرأس"، مبيناً أنه "تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي".
وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار تعذيب واطلاق نار بمنطقة الرأس"، مبيناً أنه "تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.