رئيس الوزراء يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع. وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع". Advertisements ونفى مصرف الرافدين، امس الاثنين، الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.



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