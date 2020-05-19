اصابة نزيل في الحجر الصحي اثناء محاولته الهروب في البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة نزيل في الحجر الصحي اثناء محاولته الهروب في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد نزلاء الحجر الصحي الكائن في المدينة الرياضية حاول الهروب عن طريق رمي نفسه من البناية التي ترتفع ٤ متر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب باصابته بكسر في قدمه وتم نقله الى مستشفى قريب".
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