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اصابة نزيل في الحجر الصحي اثناء محاولته الهروب في البصرة

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة نزيل في الحجر الصحي اثناء محاولته الهروب في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد نزلاء الحجر الصحي الكائن في المدينة حاول الهروب عن طريق رمي نفسه من البناية التي ترتفع ٤ متر".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب باصابته بكسر في قدمه وتم نقله الى مستشفى قريب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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