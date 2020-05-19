الصحة تعلن تسجيل 57 اصابة وشفاء 56 مصاباً من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 56 مصاباً للشفاء من الوباء.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦
بغداد/ الكرخ: ٢٠
مدينة الطب: ٥
البصرة: ٤
النجف: ١
السليمانية: ١
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة، وكما يلي:
بغداد / الكرخ: ٣٢
مدينة الطب: ٦
البصرة: ٥
صلاح الدين: ٢
كربلاء: ٧
ذي قار: ٢
ميسان: ١
انبار: ١
وأشارت إلى أن "الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:
حالة في بغداد/ الكرخ
حالة في كربلاء
وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٦١١، ومجموع حالات الشفاء ٢٣٦٦، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١١١٤، ومجموع الوفيات١٣١".
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