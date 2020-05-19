الصحة تعلن تسجيل 57 اصابة وشفاء 56 مصاباً من كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٤٤٤١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٧٦٦٢)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٢٦بغداد/ الكرخ: ٢٠مدينة الطب: ٥البصرة: ٤النجف: ١السليمانية: ١

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة، وكما يلي:

بغداد / الكرخ: ٣٢

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٥

صلاح الدين: ٢

كربلاء: ٧

ذي قار: ٢

ميسان: ١

انبار: ١

وأشارت إلى أن "الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الكرخ



حالتين في مدينة الطبحالة في كربلاء

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٦١١، ومجموع حالات الشفاء ٢٣٦٦، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١١١٤، ومجموع الوفيات١٣١".