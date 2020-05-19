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الصحة تعلن تسجيل 57 اصابة وشفاء 56 مصاباً من كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 57 اصابة جديدة بفيروس ، وتماثل 56 مصاباً للشفاء من الوباء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٤٤٤١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٧٦٦٢)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦
بغداد/ الكرخ: ٢٠
مدينة الطب: ٥
البصرة: ٤
النجف: ١
السليمانية: ١

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ٥٦ حالة، وكما يلي:
بغداد / الكرخ: ٣٢
مدينة الطب: ٦
البصرة: ٥
صلاح الدين: ٢
كربلاء: ٧
ذي قار: ٢
ميسان: ١
انبار: ١

وأشارت إلى أن "الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتين في مدينة الطب
حالة في كربلاء

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٦١١، ومجموع حالات الشفاء ٢٣٦٦، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١١١٤، ومجموع الوفيات١٣١".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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