بسبب أنشطة متعلقة بإيران.. واشنطن تفرض عقوبات على شركة خدمات لوجيستية صينية

وذكرت الوزارة في بيان، ان "شركة Shanghai Saint Logistics Limited ومقرها الصين تعمل كوكيل مبيعات عام (GSA) لصالح شركة الطيران الإيرانية Mahan Air أو نيابة عنها"، مشيرة إلى انها "المرة السابعة التي تفرض فيها الخزانة الأمريكية عقوبات على وكلاء أعمال منذ عام 2018".وأدرجت واشنطن، شركة الطيران الإيرانية "Mahan Air" على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة "دعم إيران الإرهاب الدولي وتقديم الدعم لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس".

وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين: "إن النظام الإيراني يستخدم شركة ماهان إير لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، مثلما فعل للنظام في سوريا وللجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "لن نتردد في استهداف الكيانات التي تواصل الحفاظ على علاقات تجارية مع شركة ماهان إير".



وأوضح، أنه "لسنوات، قامت رحلات "ماهان إير" بنقل الإرهابيين والبضائع المميتة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى سوريا.. تقوم شركة "ماهان إير" حالياً بتشغيل رحلات جوية مستأجرة إلى فنزويلا للفنيين والمعدات التقنية الإيرانية، باستخدام مواد مصدرها الصين".