نفط الجنوب اول نادٍ يرفض استئناف الدوري الممتاز بشكل رسمي

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2020-05-19 | 16:50
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اصدر نادي نفط الجنوب الرياضي، بياناً رسمياً بشان استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الهيئة الادارية لنادي نفط الجنوب، اطلعت على خبر استئناف الدوري من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة والقاضي باستئناف المسابقة مطلع تموز المقبل في قرار غير مدروس من دون الرجوع الى الأندية".
وأوضح ان "قرار العودة لم يستند الى معايير واقعية لاسيما ان خلية الازمة تستعد الان لبدء الحظر المناطقي الذي سيشمل مناطق عدة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات مما يعيق انطلاق التدريبات بشكل منظم فضلا على عدم التصويت على الميزانية مما يضفي عبئا اقتصاديا ليس اقل وطأة من جائحة كورونا، فضلا على توقيت الانطلاق الذي لوحده يعد خروجا كبيرا عن الإنسانية".
وتابع النادي، "لكل ما تقدم نستنكر القرار ونحمل التطبيعية مسؤولية ما سيحصل من تداعيات خطيرة في ظل هذه الاجواء الخانقة غير الصحية".
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